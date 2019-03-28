IAAF одобрила заявки пяти российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пяти российских спортсменов на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Допуск к международным соревнованиям получили Елизавета Каменец (семиборье), Александр Комаров (десятиборье), Раиль Кутуев (прыжки в длину), Лилия Мендаева (бег на 1500 и 3000 метров) и Алексей Шевчук (спортивная ходьба).

В 2019 году в общей сложности 68 российских легкоатлетов получили нейтральный статус, 15 заявок были отклонены IAAF.

Напомним, российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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