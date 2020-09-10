Худяков в четвертый раз стал чемпионом России в метании диска, Иванюк победил в прыжках в высоту

Метатель диска Алексей Худяков в четвертый раз в карьере занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике. В своей лучшей попытке он показал результат 62,18 метра.

Второе место занял Александр Добренький (59,68), третье — Глеб Сидорченко (57,83).

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк стал лучшим в своем виде программы. Спортсмен в лучшей попытке прыгнул на 2,24 метра.

Второе место в Челябинске занял Александр Асанов (2,24), уступивший Иванюку по количеству попыток, третье — Матвей Рудник (2,19).

Также состоялись забеги на 1 500 метров. У женщин лучший результат показала Инесса Гусарова, у мужчин — Сергей Дубровский.