Глава рабочей группы ИААФ рассказал, когда будет восстановлена ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не ставит временных рамок для завершения процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ИААФ сообщил глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

– Сегодня рабочая группа сделала доклад, в котором определила два ключевых пункта восстановления. Первый – выплата (долга), – приводит слова Андерсена ТАСС. – Второй – анализ базы данных московской лаборатории. База данных продолжает анализироваться Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), которое нацелено на скорейшую передачу информации ИААФ.

Как мы уже много раз говорили, что когда условия восстановления будут выполнены, мы сделаем рекомендацию совету восстановить ВФЛА. У нас нет временных рамок, это может быть как до чемпионата мира, так и после. Главное – выполнение критериев, в этом вопросе мы будем жестко придерживаться своих принципов.