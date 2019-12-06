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Дарья Клишина: «Какая же я предательница, если я представляю Россию?»

09:11
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Вице-чемпионка мира в прыжках в длину-2017 Дарья Клишина рассказала о своем выступлении на Олимпиаде-2016, когда стала единственной легкоатлеткой из России.

— Некоторые люди называли меня предательницей. Но какая же я предательница, если я представляю Россию? Когда вся сборная в нейтральном статусе оказалась, никто спортсменов предателями не называл, — цитирует Клишину lenta.ru. — Я старалась не обращать внимания, но это не очень получалось. Конечно, читала новости. А если кто и угрожал, то только на словах.

— Вспомните самый обидный момент в карьере.

— Олимпиаду в Рио и могу назвать. Я была отлично готова физически и морально и должна была показать высокий результат. Но те две недели перед Играми так измотали, что я в своей готовности даже ушла в минус (в итоге Дарья заняла девятое место).

Дополнительная информация

https://lenta.ru/articles/2019/12/06/klishina/

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