Чемпион мира по спортивной ходьбе Иванов дисквалифицирован на три года за допинг

Российский спортсмен, чемпион мира-2013 по спортивной ходьбе Александр Иванов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Сообщается, что Иванов дисквалифицирован на три года , начиная с даты временного отстранения – 2 мая 2017 года. Спортсмен дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови.

Аннулированию подлежат результаты Иванова, достигнутые в период с 09 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. Именно в этот период он завоевал золото чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.