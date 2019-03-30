Британских легкоатлетов обвиняют в сотрудничестве с бывшим тренером Тайсона Гэя, замешанном в мошенничестве

Три британских легкоатлета обвиняются в сотрудничестве с тренером Лэнсом Брауманом, ранее замешанном в мошенничестве, сообщает Daily Mail. В их число вошли чемпион Европы в беге на 400 м Мэттью Хадсон-Смит, а также Дезири Генри и Жасмин Сойерс.

Брауман в 2007 году получил тюремный срок в размере 1 года за мошенничество, кражу и растрату. Он сотрудничал с рядом легкоатлетов, которые в разное время были уличены в нарушении антидопинговых правил. Среди них - бегун Тайсон Гэй, лишившийся из-за допинга серебра Игр-2012.

Отмечается, что сам Брауман никогда не подвергался антидопинговым санкциям, как и трио британских атлетов, которые сейчас с ним сотрудничали.