Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга

Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил, информирует пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

В пробе спортсмена был найден фуросемид.

Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет, рекордсмен Белорусии (2,36). На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор в финальную стадию соревнований.