Американский бегун одержал победу благодаря "прыжку супермена" на финише

Американский барьерист Инфинит Таккер необычным образом добыл победу на соревнованиях в Фейетвилле (США), где выступал в беге на 400 метров с барьерами. На заключительных метрах дистанции его стал догонять конкурент Роберт Грант. Чувствуя это, в последний момент Таккер исполнил "прыжок супермена" и смог пересечь финишную черту первым с результатом 49,38 секунды.

После необычного финиша Таккер получил поздравления от соперников, включая Гранта, с которым боролся на протяжении всего забега.