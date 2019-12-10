66 российских легкоатлетов находятся под подозрением ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство ВАДА на сайте организации объявил, что оповестило международную ассоциацию легкоатлетических федераций о 66 российских спортсменах, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, ранее появилась информация, что под подозрение ВАДА попали 298 человек, однако проверена информация будет только по 153 спортсменам, так как по остальным данные были удалены или искажены.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.