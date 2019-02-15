11 российских легкоатлетов примут участие в зимнем чемпионате Европы в Глазго

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал 11 легкоатлетов для участия в чемпионате Европы в помещении 2019 года, который пройдет в Глазго с 1 по 3 марта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера национальной команды Юрия Борзаковского, в соревнованиях примут участие:

Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Миллер (спринтерский бег), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (спринтерский бег), Илья Шкуренев (многоборье), Илья Иванюк (прыжки с шестом), Максим Афонин (толкание ядра), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Егор Николаев (бег на средние дистанции).

Отметим, что российские легкоатлеты на чемпионате Европы будут выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.

Все о легкой атлетике - здесь