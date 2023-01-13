Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки

Девятикратная олимпийская чемпионка пережила микроинсульт и находится в больнице.

Самая титулованная отечественная спортсменка Лариса Латынина заставила болельщиков беспокоиться после появления информации о ее госпитализации с инфарктом. 88-летняя гимнастка действительно была помещена в больницу, однако выяснилось, что состояние ее здоровья гораздо лучше, чем казалось изначально. Никакого инфаркта не было, и в целом девятикратная олимпийская чемпионка чувствует себя удовлетворительно и благодарит своих поклонников за беспокойство.

Никакой паники не нужно

Ранее matchrv.ru сообщал, что Латынина попала в больницу с инфарктом. Эту версию подтвердила и старший тренер сборной России Валентина Родионенко. «У нее был инфаркт дня за четыре до Нового года. Увезли на скорой помощи. Сейчас она в стабильном состоянии», — приводит ТАСС слова специалиста. 30 декабря звездная спортсменка сама подтверждала, что лежит в больнице, однако не уточняла свой диагноз. Теперь же стало понятно, что информация на этот счет весьма противоречива.

— Сердечный приступ? Чушь полная, — приводит «РИА Новости спорт» слова олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лидии Ивановой. — Никакого ни сердечного приступа, ни инфаркта у Ларисы не было. Просто человеку 88 лет, она на плановом углубленном обследовании. Она в прекрасном настроении, болтаю с ней три-четыре раза в день. Спасибо ее дочери, которая следит за здоровьем своей мамы. Никакой паники не нужно.

— О состоянии Ларисы Семеновны лучше спрашивать у ее родственников. Сами понимаете, это личная информация, мы не имеем права ее разглашать. Скажу лишь, что федерация следит за ситуацией и оказывает всяческую поддержку, — заявил «РИА Новости спорт» президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов

Положили в клинику для дополнительного обследования

«У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация, перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ, и ее госпитализировали, — изложила для matchtv.ru свою версию Валентина Родионенко. — Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно. Когда Лариса только попала в больницу, мы говорили с главным врачом, с доктором, который ее ведет, — хотели к ней поехать, но она просила не приезжать. Врачи сейчас тоже советуют не приезжать».

«Меня перевели в Институт мозга. Пока мне трудно что-то сказать: сложно объяснять, что произошло. Как я себя чувствую? Ничего, ничего», — сообщила сама Латынина Metaratings.

— Про инфаркт мне ничего не известно. У нее был микроинсульт, ее положили в клинику для дополнительного обследования, — заявила «РИА Новости спорт» директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич. — Я на связи и с ней, и с семьей, с ее дочерью. Они наняли сиделку, чтобы присматривали за ней. Насколько знаю, сейчас она в целом чувствует себя хорошо.

Непререкаемый авторитет

До 2012 года Латынина с 18 наградами была самым титулованным олимпийцем в истории, однако после Игр в Лондоне ее опередил американский пловец Майкл Фелпс. Пик спортивной карьеры Ларисы Семеновны пришелся на вторую половину 1950-х и первую половину 1960-х годов. Спортивные статистики сейчас ведут яростный спор: кто из знаменитых гимнасток-чемпионок является самой успешной на Олимпиадах и чемпионах мира. Есть мнение, что у Латыниной и американки Симоны Байлз полное равенство. У нашей спортсменки 18 наград Олимпиады + 14 медалей ЧМ = 32 медали, и у Байлз 25 + 7 = 32 медали. Однако по «дополнительным показателям» преимущество может быть отдано Латыниной.

После завершения карьеры спортсменки Лариса Семеновна на протяжении десяти лет работала старшим тренером женской сборной СССР. А затем занималась общественной деятельностью и написала несколько книг. В отечественном спорте легендарная спортсменка является непререкаемым авторитетом, образцом элегантности и корректного поведения. «Гимнастика меняется. То, что было в мое время и сейчас, — два разных вида спорта, — говорила Латынина в 2015 году в интервью «СЭ». — При этом современный вариант мне нравится. Очень здорово, что много внимания уделяется хореографии. Благодаря этому при усложнении программ удается не терять их красоту».