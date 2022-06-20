«Ни одной женщине такого не пожелаю». Драма великой чемпионки Ларисы Латыниной

Трижды была в браке, потеряла ребенка и выиграла чемпионат мира, будучи беременной.

Американский пловец Майкл Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр. Но до его появления полноправной королевой мирового спорта являлась советская гимнастка Лариса Латынина. За всю карьеру она выиграл 18 олимпийских медалей, девять из которых — золотые. О ее спортивной славе слышал весь мир. Однако мало кто знает про сложную судьбу.

Мечты о балете

Лариса Латынина родилась в 1934 году в Херсоне. До первого брака она носила девичью фамилию Дирий. Как и многие дети, родившееся в 1930-е годы, Лариса прошла тяжелые годы Великой Отечественной войны. Отец девочки героически погиб в Сталинградской битве в 1943 году. После войны у Ларисы осталась только мама, которой пришлось в одиночку воспитывать дочь.

Жизнь маленькой Ларисы стала налаживаться, когда ей исполнилось 11 лет. С юных лет Латынина отличалась незаурядным желанием всегда побеждать. В детстве она любила бегать наперегонки с мальчишками. Как-то раз, участвуя в дворовом забеге, Лариса увидела, что проигрывает. Тогда, чтобы прийти к финишу первой, она, не задумываясь, прыгнула рыбкой к финишной черте. «Плашмя проехалась по асфальту голыми коленками и ладонями. Рука попала на стеклышко... У меня на всю жизнь остался шрам — так глубоко распорола мягкие ткани. Я вся тряслась, текла кровь, а я выкрикивала только одно: «Мои руки были первыми!» — вспоминала историю из детства будущая олимпийская рекордсменка.

В школьные годы Латынина мечтала стать балериной. Она буквально жила мечтой о больших концертных залах и бурных овациях. Когда в Херсоне открыли первую хореографическую студию, Лариса сразу же загорелась желанием туда попасть. Но занятия оказались платными. Мама Латыниной, Пелагея Анисимовна, уже и так работала на двух работах. Днем уборщицей, а ночью — сторожем. Однако ради мечты любимой дочери она делала все возможное.

Лариса Латынина.

Маленькая Латынина обожала танцевать. А хореограф постоянно отмечал ее талант. В студии верили, что из Ларисы вырастит известная балерина. Параллельно с танцами девочка активно занималась гимнастикой. В школе с ней работал учитель физкультуры Михаил Сотниченко, который впоследствии стал ее первым тренером. Однажды он ей сказал: «Брось, Лора, свой гопак. Иди в гимнастику». Преподаватель видел потенциал юной Ларисы. Он понимал, что ее стремление к победе нужно реализовывать через спорт, а не через сцену. Долго выбирать над продолжением карьеры не пришлось. Ведь уже в девятом классе Латынина стала первым мастером спорта СССР в Херсоне.

Сотниченко повлиял на чемпионский характер Латыниной. В детстве он постоянно работал над ее ментальной выносливостью. После каждой победы тренер подходил к юной спортсменке и проводил жесткие беседы. «А ты, Лора, останься! Ты что? Думаешь, если выиграла последние соревнования, то теперь для тебя другие будут носить маты?» Спустя десятки лет Лариса утверждала, что никогда не страдала звездной болезнью благодаря воспитательной работе со своим первым тренером.

«Ты молодая, сильная, мышцы крепкие, все нормально будет»

В 1953 году Латынина окончила школу с золотой медалью, переехала в Киев, поступила в Киевский политехнический институт и начала заниматься под руководством Александра Мишакова. Спустя год Лариса выиграла первую золотую награду чемпионатов мира. Всего за карьеру она стала девятикратной победительницей мирового первенства, а также семикратной чемпионкой Европы. Еще в школе у спортсменки завязался роман с курсантом мореходного училища Иваном Латыниным. Когда возлюбленный окончил учебное заведение, то постоянно пропадал в командировках, поэтому пара редко виделась. Однако мама Ларисы настояла на том, чтобы они зарегистрировали брак.

Перед домашнем чемпионатом мира 1958 года Латынина узнала, что за несколько месяцев до турнира забеременела, несмотря на то что у нее были проблемы по женской части. Спортсменка боялась рассказать об этом тренеру, ведь партийные руководители ждали от нее золотых медалей. Об этом секрете знали только супруг и врач, который сумел приободрить Ларису перед важными соревнованиями.

Лариса Латынина.

«Так выступай! Ты молодая, сильная, мышцы у тебя крепкие, все нормально будет. Но главное — никому ничего не говори! Даже тренеру своему. Начнутся комиссии, советы, сами напугаются и тебя напугают. Послушай, меня, деточка, в гимнастике я разбираюсь хуже тебя, конечно, зато в медицине чуть получше. Говорю тебе: если ты смелый человек — выступай! Ребенок будет здоровым, мама — счастливой, а профессор — довольным. Если трусиха — сиди, начинай уже сейчас умирать со страху!» — разъяснил доктор. Слова специалиста успокоили Латынину, и на чемпионате мира в Москве она завоевала пять золотых медалей.

Первый муж изменял, второй забрал десять лет жизни, третий подарил счастье

Спустя несколько месяцев после чемпионата мира Латынина успешно родила дочь Татьяну. Позже от первого мужа Лариса родила второго ребенка — сына Андрея. Но малыш погиб при неизвестных обстоятельствах, про которые спортсменка не хочет вспоминать. После завершения карьеры Латынина практически перестала уезжать из дома. Но счастливая семейная жизнь у нее не сложилась. В отношениях с мужем пропала былая романтика. К тому же через некоторое время она узнала о его изменах. В итоге супруги развелись. Но практически сразу Лариса познакомилась с новым мужчиной.

Лариса Латынина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ухажер быстро покорил сердце чемпионки, но взамен забрал десять лет жизни. «Я ушла от него [Ивана Латынина] к человеку, о котором больше никогда и ни с кем не хочу говорить. Это мужчина, которого я сначала любила. Он меня потряс своим умом, удивительной памятью, тем, как за мной ухаживал, — всем, чего я не видела со стороны мужа. И я по-женски поддалась, а потом очень тяжело за это расплатилась в жизни. Лучшие годы — где-то с тридцати шести до сорока шести лет — ушли в никуда. Были очень сильные переживания — и предательство, и обида, и унижение. Ни одной женщине такого не пожелаю. Для себя я эти годы из жизни вычеркнула и никогда в них не возвращаюсь. Слава богу, гимнастика меня в это время спасла», — делилась Лариса Латынина.

Чем был ужасен второй брак, неизвестно. Латынина никогда публично не рассказывала об этом болезненном опыте. Хотя рассказывают, что у мужа были проблемы с законом, из-за чего Лариса была вынуждена завершить карьеру международной судьи, так как стала невыездной. Причем проблемы продолжались, несмотря на заверения супруга о том, что он порвал с преступным прошлым. Результатом стал новый развод. В итоге к своему 50-летию спортсменка окончательно разочаровалась в мужчинах. Тем более она не верила в теорию, что «любви все возрасты покорны». Но в жизни случаются красивые сказки.

Лариса Латынина и Юрий Фельдман. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

В 1985 году Лариса проводила время в доме отдыха «Вороново». В одно прекрасное утро к ней подошел известный инженер Юрий Фельдман. Мужчина вежливо спросил: «А вы умеете играть в теннис?» Латынина вежливо сказала «нет», но добавила, что всегда мечтала научиться. Незнакомец воспользовался шансом и предложил Ларисе научить ее играть. Изначально Латыниной и Фельдману приходилось скрывать свой роман из-за того, что мужчина находился в браке. Но спустя время он развелся с женой ради Ларисы. Пара прожила в счастливом браке более 30 лет, пока Юрий не ушел из жизни. «Юра — моя главная награда, дороже всех медалей», — утверждает Лариса Латынина.

Сейчас 87-летняя великая спортсменка живет в загородном доме, воспитывает маленьких правнуков и радуется обычным семейным мелочам.