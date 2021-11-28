Как олимпийского чемпиона выгнали из сборной СССР за «растление коллектива». Противоречивая карьера Дмитрия Билозерчева

Советский гимнаст выжил после страшной аварии, завоевал три олимпийских золота и после этого решил, что у него есть право расслабиться на всю катушку.

Дмитрий Билозерчев родился 22 декабря 1966 года в Москве. Там же начал заниматься спортивной гимнастикой и довольно быстро добился успеха. После дебюта на чемпионате СССР в 15 лет и пятого места последовал триумф на мировой арене. В 1983 году чемпионат мира по спортивной гимнастике принимал Будапешт. 16-летний советский спортсмен произвел настоящий фурор. Он завоевал сразу шесть медалей, из которых четыре золотые и две серебряные.

Дмитрий Билозерчев.

Золото Дмитрий завоевал на кольцах, на коне, на перекладине и в многоборье, серебро — в командных соревнованиях и вольных упражнениях. После такого триумфа казалось, что впереди Билозерчева ждет блестящее спортивное будущее. В общем-то, так оно и получилось. Но никто тогда еще не знал, какое испытание ему предстоит пройти и как он сам себя чуть не лишит не только карьеры, но и здоровья. А то и жизни.

Авария

Билозерчев мог стать триумфатором Олимпиады еще в 1984 году. Но, как известно, Игры проходили в Лос-Анджелесе, и Советский Союз их бойкотировал. У юного гимнаста были все шансы завоевать золото, и не одно. Не судьба. Пришлось ждать чемпионата мира 1985 года, чтобы вновь подтвердить свой класс. Но не сложилось и с этим. И вообще про соревнования пришлось забыть надолго, и не по спортивным причинам.

Дмитрий Билозерчев. Фото Федерация спортивной гимнастики России

За две недели до старта мирового форума в канадском Монреале Дмитрий ехал на машине на тренировочную базу, не справился с управлением и влетел в столб на большой скорости. 18-летний спортсмен выжил, но получил серьезные травмы. Особенно пострадала нога. У него диагностировали перелом голени, причем многооскольчатый, что сильно осложняло ситуацию. В больнице обнаружилось, что начался некроз кожи и мышц. Врачи рассматривали вариант ампутации ноги. Билозерчев не стал инвалидом буквально чудом, а потом ему наложили аппарат Волкова — Оганесяна, жестко фиксирующий ногу.

Потихоньку спортсмен шел на поправку, и врачи уже были настроены оптимистично. Их прогнозы — 18-летний гимнаст сможет нормально ходить, как и раньше. Но даже они не верили в его возвращение в большой спорт. Тогда это еще казалось фантастикой. По поводу деталей аварии ходили различные слухи. Были данные, что перед поездкой Билозерчев употреблял алкоголь (переборщил с шампанским). В автомобиле с ним было еще два гимнаста. Они не пострадали, но их на год отстранили от соревнований. За что — непонятно. Можно предположить, что дело как раз в выпивке. Сам лидер сборной СССР распространяться на тему аварии и «зеленого змия» не любит, но признает, что раньше злоупотреблял. «Все свои проблемы с алкоголем я решил в 25 лет. Вот бросить курить не могу. Не получается», — сказал он в интервью «СЭ».

Возвращение

Гимнаст восстанавливался быстрее, чем ожидалось. Вероятно, помог его молодой и тренированный организм. К удивлению врачей, он смог вернуться в спорт. Правда, поначалу он, пожалуй, слегка поторопился с этим. Видя, что нога постепенно приходит в норму, он начал не просто ходить, но и тренироваться. Последовала новая травма. В 1986 году ему даже пришлось сделать операцию на лодыжке. Все это отсрочило возвращение, но не отменило его. В 1987 году он выступил на своих первых соревнованиях после аварии — это был Кубок СССР. И сразу его ждал успех — победа в многоборье.

Дмитрий Билозерчев. Фото Федерация спортивной гимнастики России

Мало кто ожидал, что ему сразу же удастся победить после такого перерыва, однако подвиг оказался возможен. Но еще меньше ожидалось, что Дмитрий сразу же успешно вернется на мировой уровень. Одно его появление на чемпионате мира в Роттердаме уже выглядело сенсацией. А выступление — и вовсе триумфом. По сути, он повторил результат своего первого чемпионата мира — четыре золота (команда, многоборье, конь и перекладина) и два серебра (кольца и брусья). Просто феноменально, особенно учитывая все обстоятельства.

Олимпиада

Но главным, пожалуй, стимулом вернуться в гимнастику и продолжить выступления для нашего героя была Олимпиада-1988 в Сеуле. Первой Олимпиады его лишила политика, второй чуть не лишила авария. Но советский атлет вынес все тяготы восстановления, вытерпел много боли и много и упорно тренировался, чтобы все-таки завоевать олимпийское золото.

В целом для советских гимнастов эти Игры были триумфальными — 11 золотых медалей, пять серебряных и три бронзовые. Они уверенно выиграли медальный зачет конкретно в этом виде спорта. Приложил к этому руку и Билозерчев. В его активе три золота (команда, кольца, конь) и одна бронза (многоборье). Спортсмены из СССР доминировали в борьбе за победу в многоборье. Они заняли весь пьедестал почета. Главная борьба развернулась между Дмитрием и Владимиром Артемовым, которые шли буквально ноздря в ноздрю. После пяти снарядов Билозерчев лидировал с отрывом в 0,05 балла. Чтобы не отпустить конкурента, ему нужно было набрать 9,95 на перекладине. Во время выступления на этом снаряде поначалу все шло хорошо, но неожиданно случился срыв. В итоге — всего 9,45. В остальных упражнениях он был почти безупречен — 9,9 в вольных упражнения, 10,0 на коне, на кольцах и в опорном прыжке, 9,95 на брусьях, 9,90 на перекладине. Но небольшая ошибка стоила ему золота. Артемов стал первым, более того, Дмитрий пропустил вперед и Валерия Люкина, ставшего вторым. Билозерчеву досталась только бронза.

Казалось бы, такой результат после тяжелой травмы и долгого восстановления — это великолепно. Но сам спортсмен так не считал. Из-за третьего места в многоборье свое выступление он рассматривал как провал. Тем не менее мечта осуществилась — олимпийское золото он завоевал.

Дмитрий Билозерчев. Фото Федерация спортивной гимнастики России

Завершение карьеры

В 1989 году Билозерчева исключили из сборной СССР за то, что он «растлевал коллектив». Расшифровывался этот вердикт довольно просто — гимнаст два дня пьянствовал вместе со своим другом Владимиром Гоголадзе, еще одним олимпийским чемпионом Сеула. Позднее Дмитрий объяснял, что после всех своих достижений он, по его мнению, имел право на разрядку. Спустя время он признал свою неправоту. Но это было потом. А тогда он решил закончить со спортивной карьерой в возрасте всего 22 лет. Карьера у него получилось короткой, но яркой, полной достижений и тяжелых моментов, когда нужно было преодолевать себя.

Тренировал Билозерчева, как и других советских гимнастов, Леонид Яковлевич Аркаев. Тренер очень жесткий, которого, по признанию самого олимпийского чемпиона, спортсмены ненавидели. При этом Дмитрий признавал, что он и его коллеги по сборной своими успехами во многом обязаны именно Аркаеву. Это понимание пришло к нему только тогда, когда он сам стал тренером.

В 1993 году герой сеульской Олимпиады переехал в США, где занялся тренерской деятельностью. Работает с местными спортсменами. Среди его воспитанников — олимпийский чемпион в многоборье Пол Хэм. У бывшего советского гимнаста был собственный клуб в Портленде, но затем он продал его. Работал тренером в Университете Огайо, занимался со спортсменами индивидуально.

«Сейчас моя работа сводится в основном к тому, чтобы поставить тому или иному спортсмену базовую подготовку, составить комбинации, подсказать тренеру, на что нужно обращать особое внимание, — рассказывал он в 2016 году. — В последнее время я много работаю с чужими спортсменами, тренеры которых вынуждены уезжать на тот или иной сбор или соревнования. Или, бывает, основной тренер просто не справляется с количеством спортсменов, и нужна помощь. Значит, еду и помогаю».

Дмитрий Билозерчев с семьей. Фото из архива Дмитрия Билозерчева

Его сын Александр также занимался гимнастикой. Он имел определенные успехи — побеждал на молодежном первенстве США, участвовал в Панамериканских играх. Но в 2012 году он не попал в состав сборной Соединенных Штатов на Олимпиаду в Лондоне, оставшись запасным. После этого Билозерчев-младший решил уйти из спорта.