Мельникова принесла России историческое золото. Но победу Ангелины нельзя было увидеть на ТВ

Наша гимнастка добавила к титулу олимпийской чемпионки золотую медаль чемпионата мира в личном многоборье. Никто из россиянок не выигрывал ее больше десяти лет, с 2010 года.

Китакюсю (Япония)

Чемпионат мира. Женщины

Личное многоборье. Финал

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340

3. Кайла ди Челло (США) — 54,566

4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598

5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832

6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699

Ангелина проявила себя в Китакюсю как настоящая машина. Как бы ни звучал каламбур, но это чистая правда. Приехать на чемпионат мира спустя два месяца после Олимпиады и победить — на такое вообще до Мельниковой никто не был способен.

Трансляцию многоборья нельзя было увидеть на российском ТВ. «Матч ТВ» показывал «Кулак ярости» с Брюсом Ли, другие специализированные каналы тоже остались без спортивной гимнастики в программе.

Ангелина Мельникова. Фото Reuters

Как подготовиться к чемпионату мира, сидя взаперти в гостинице

Ангелина набрала по сумме четырех снарядов 56,632 балла. Это всего на полбалла меньше, чем ее же результат в Токио. Тогда этих баллов хватило для бронзовой медали, сейчас же предсказуемо и с запасом — на золото.

Полбалла на четыре упражнения — это минимальная разница. Но если к Играм в Токио Ангелина напряженно готовилась целый год, то сейчас времени для тренировок у нее не было совсем. Еще в середине сентября Мельникова вместе с другими олимпийцами сидела на карантине перед приемом у президента в Кремле. Восемь дней взаперти в гостиничном номере — сомнительный способ подготовки к соревнованиям.

Но Ангелина не сдалась и не отказалась от мечты стать чемпионкой мира. Только она знает, какого напряжения стоило восстановить все программы меньше чем за месяц. Ведь целью было именно многоборье, упражнения на отдельных снарядах Ангелина уже и так выигрывала. А вот историческое, спустя 11 лет после победы Алии Мустафиной, золото — нет.

На бумаге эта победа кажется даже легкой. Мельникова «привезла» ближайшей сопернице, американке Лианн Вонг, почти три десятых балла. При том, что уже перед вольными упражнениями выигрывала полбалла и выступала последней, прекрасно понимая, какую оценку нужно получить для победы. Похожая ситуация была в Токио в финале многоборья. И тогда, и сейчас Ангелина не дрогнула и сделала свою комбинацию чисто. Это вообще не в ее стиле — подводить в решающие моменты. Мельникова всегда делает на ковре все, что может, и еще немного больше.

Ангелина Мельникова. Фото Reuters

А вот за еще одну нашу олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Владиславу Уразову, было обидно. Она осталась четвертой, пропустив вперед двух американок. Понятно, конечно, что в 17 лет возвращать себя в форму и соревноваться против спортсменок, которые готовились конкретно к этому старту, очень сложно. Но вот факт: Лианн Вонг, которая в Китакюсю дала бой Мельниковой, на данный момент — восьмой (!) номер своей национальной команды в многоборье.

Она не отобралась на Олимпиаду и не смогла добраться даже до статуса запасной, чтобы приехать в Токио. При этом по уровню сложности Вонг почти не уступила Мельниковой, пусть и со скидкой, что Ангелина была не в лучших кондициях.

Все это говорит о том, что по глубине состава американкам по-прежнему нет равных. И независимо от того, как долго и в каком объеме будет дальше выступать Симона Байлз, американская женская гимнастика точно будет в порядке. Чего не скажешь о российской. Есть великолепная Мельникова, молодые Уразова и Виктория Листунова, но о том, чтобы восьмой номер в России боролся за медаль чемпионата мира, мы даже мечтать не можем.

Ангелина Мельникова. Фото Reuters

У мужчин две трети команды уже выбыли из борьбы

Уже завтра нас ожидает финал в мужском многоборье. Там нашу федерацию будет представлять Никита Игнатьев, но шансы на награды у него чисто теоретические. Игнатьев прошел квалификацию с предпоследним, 23-м, результатом. В отдельных видах Григорий Климентьев выступит на кольцах.

На этом, собственно, все. Оставшиеся четверо наших парней выступления на чемпионате мира завершили уже на стадии квалификации. Тут не сошлешься на невезение: больше никто даже в десятку не попал, при том, что в финал выходят восемь лучших гимнастов. Понятно, что будь в составе кто-то из олимпийских чемпионов Токио — результаты были бы совсем другими.

Но теперь отсутствие сколько-нибудь равноценного резерва стало очевидно. Ведь у остальных команд тоже не было многих лидеров. А наши парни теоретически могли бы дать бой: тот же Найдин еще пять лет назад выигрывал юниорский чемпионат мира, а теперь на одном из своих любимых снарядов, коне, только 12-й.

Тут, конечно, напрашивается аналогия с женской сборной. Кто знает, что было бы, реши Мельникова и Уразова все-таки отдохнуть после Олимпиады? На самом деле тут все ясно: из двух других участниц в финал у нас пробилась только Яна Ворона на бревне. Так что, порадовавшись успеху Ангелины, почивать на лаврах нам точно пока не стоит.