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Мельникова принесла России историческое золото. Но победу Ангелины нельзя было увидеть на ТВ

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
21 октября, 15:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Мельникова оформила историческое золото»

№ 8552, от 22.10.2021

Ангелина Мельникова. Фото Reuters Ангелина Мельникова. Фото Reuters Ангелина Мельникова. Фото Reuters Лиэнн Вонг, Ангелина Мельникова, Кайла ди Челло. Фото Reuters Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Фото Reuters
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Наша гимнастка добавила к титулу олимпийской чемпионки золотую медаль чемпионата мира в личном многоборье. Никто из россиянок не выигрывал ее больше десяти лет, с 2010 года.

Китакюсю (Япония)
Чемпионат мира. Женщины
Личное многоборье. Финал
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла
2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340
3. Кайла ди Челло (США) — 54,566
4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598
5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832
6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699

Ангелина проявила себя в Китакюсю как настоящая машина. Как бы ни звучал каламбур, но это чистая правда. Приехать на чемпионат мира спустя два месяца после Олимпиады и победить — на такое вообще до Мельниковой никто не был способен.

Трансляцию многоборья нельзя было увидеть на российском ТВ. «Матч ТВ» показывал «Кулак ярости» с Брюсом Ли, другие специализированные каналы тоже остались без спортивной гимнастики в программе.

Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021: основная информация

Как подготовиться к чемпионату мира, сидя взаперти в гостинице

Ангелина набрала по сумме четырех снарядов 56,632 балла. Это всего на полбалла меньше, чем ее же результат в Токио. Тогда этих баллов хватило для бронзовой медали, сейчас же предсказуемо и с запасом — на золото.

Полбалла на четыре упражнения — это минимальная разница. Но если к Играм в Токио Ангелина напряженно готовилась целый год, то сейчас времени для тренировок у нее не было совсем. Еще в середине сентября Мельникова вместе с другими олимпийцами сидела на карантине перед приемом у президента в Кремле. Восемь дней взаперти в гостиничном номере — сомнительный способ подготовки к соревнованиям.

Но Ангелина не сдалась и не отказалась от мечты стать чемпионкой мира. Только она знает, какого напряжения стоило восстановить все программы меньше чем за месяц. Ведь целью было именно многоборье, упражнения на отдельных снарядах Ангелина уже и так выигрывала. А вот историческое, спустя 11 лет после победы Алии Мустафиной, золото — нет.

На бумаге эта победа кажется даже легкой. Мельникова «привезла» ближайшей сопернице, американке Лианн Вонг, почти три десятых балла. При том, что уже перед вольными упражнениями выигрывала полбалла и выступала последней, прекрасно понимая, какую оценку нужно получить для победы. Похожая ситуация была в Токио в финале многоборья. И тогда, и сейчас Ангелина не дрогнула и сделала свою комбинацию чисто. Это вообще не в ее стиле — подводить в решающие моменты. Мельникова всегда делает на ковре все, что может, и еще немного больше.

Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Фото Reuters
29&nbsp;июля. Токио. Ангелина Мельникова (справа). «Без Байлз интереснее». Мнение нашей лучшей гимнастки Ангелины Мельниковой

А вот за еще одну нашу олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Владиславу Уразову, было обидно. Она осталась четвертой, пропустив вперед двух американок. Понятно, конечно, что в 17 лет возвращать себя в форму и соревноваться против спортсменок, которые готовились конкретно к этому старту, очень сложно. Но вот факт: Лианн Вонг, которая в Китакюсю дала бой Мельниковой, на данный момент — восьмой (!) номер своей национальной команды в многоборье.

Она не отобралась на Олимпиаду и не смогла добраться даже до статуса запасной, чтобы приехать в Токио. При этом по уровню сложности Вонг почти не уступила Мельниковой, пусть и со скидкой, что Ангелина была не в лучших кондициях.

Все это говорит о том, что по глубине состава американкам по-прежнему нет равных. И независимо от того, как долго и в каком объеме будет дальше выступать Симона Байлз, американская женская гимнастика точно будет в порядке. Чего не скажешь о российской. Есть великолепная Мельникова, молодые Уразова и Виктория Листунова, но о том, чтобы восьмой номер в России боролся за медаль чемпионата мира, мы даже мечтать не можем.

Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Мельникова начинает на ЧМ поход за историческим золотом. Без Байлз это более чем реально

У мужчин две трети команды уже выбыли из борьбы

Уже завтра нас ожидает финал в мужском многоборье. Там нашу федерацию будет представлять Никита Игнатьев, но шансы на награды у него чисто теоретические. Игнатьев прошел квалификацию с предпоследним, 23-м, результатом. В отдельных видах Григорий Климентьев выступит на кольцах.

На этом, собственно, все. Оставшиеся четверо наших парней выступления на чемпионате мира завершили уже на стадии квалификации. Тут не сошлешься на невезение: больше никто даже в десятку не попал, при том, что в финал выходят восемь лучших гимнастов. Понятно, что будь в составе кто-то из олимпийских чемпионов Токио — результаты были бы совсем другими.

Но теперь отсутствие сколько-нибудь равноценного резерва стало очевидно. Ведь у остальных команд тоже не было многих лидеров. А наши парни теоретически могли бы дать бой: тот же Найдин еще пять лет назад выигрывал юниорский чемпионат мира, а теперь на одном из своих любимых снарядов, коне, только 12-й.

Тут, конечно, напрашивается аналогия с женской сборной. Кто знает, что было бы, реши Мельникова и Уразова все-таки отдохнуть после Олимпиады? На самом деле тут все ясно: из двух других участниц в финал у нас пробилась только Яна Ворона на бревне. Так что, порадовавшись успеху Ангелины, почивать на лаврах нам точно пока не стоит.

21&nbsp;октября. Китакюсю. Эмоции Ангелины Мельниковой.

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