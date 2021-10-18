Мельникова начинает на ЧМ поход за историческим золотом. Без Байлз это более чем реально

В Японии стартует чемпионат мира, на котором выступают олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Проводить чемпионат мира через два месяца после завершения Олимпийских игр — идея, мягко говоря, сомнительная. Все топ-атлеты восстанавливаются после сверхнапряжения Игр, залечивают старые травмы и вообще не видят смысла напрягаться ради очередного титула. Ведь близость Олимпиады обесценивает медаль чемпионата мира в разы. Тем не менее обе гимнастики — спортивная и художественная — вынуждены были пойти по этому пути. В прошлом году провести чемпионаты мира не дала пандемия. Вот их и пришлось переносить на постолимпийское время. Причем впервые оба чемпионата примет один город — художка приедет в Китакюсю в конце октября.

Лучший шанс для Мельниковой

На чемпионате мира, как и положено в постолимпийский год, не будет командного многоборья. Гимнасты разыграют награды только в личном многоборье и на отдельных снарядах. Это заведомо сняло со спортсменов груз ответственности: каждый сам за себя, и подтверждать титул олимпийских чемпионов в команде россиянам не придется.

Хотя как минимум в женском разряде мы бы многоборье точно выиграли — у россиянок самая титулованная команда. В составе — олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, к которым добавились 16-летние дебютантки Яна Ворона и Мария Минаева.

Для Мельниковой этот чемпионат мира должен стать по-настоящему звездным. Из конкуренток в многоборье в Китакюсю не будет выступать почти никто. Симона Байлз и Суниса Ли на чемпионат мира вообще не приехали — у американок будет команда из вчерашних юниорок. Призер Токио бразильянка Ребека Андраде заявила, что выступит только на трех отдельных снарядах, а многоборье пропустит.

То же самое относится и к японке Маи Мураками — в Токио-2021 она поделила с Мельниковой бронзу на вольных. У японки, тем более при домашнем судействе, могли бы быть в многоборье серьезные шансы. Но вместо этого Мураками выступит только на бревне и в вольных.

Вероятно, именно ради титула абсолютной чемпионки мира Мельникова и предприняла героические усилия, чтобы все-таки подготовиться к турниру. Войти в форму после двухнедельного карантина перед приемом в Кремле, многочисленных медиаактивностей было крайне непросто. Но Ангелина не могла не понимать, что это — самый реальный шанс выиграть историческое золото. Абсолютных чемпионок мира у нас не было с 2010 года, когда победила Алия Мустафина. Есть у Ангелины отличные шансы на награды и на отдельных снарядах. Так же как и у юной Владиславы Уразовой — на брусьях и бревне она в числе фаворитов.

Учимура прощается с гимнастикой в родном городе

В Китакюсю не приедут лидеры нашей мужской команды — Никита Нагорный и Артур Далалоян. Оба залечивают травмы и готовят организм к новому олимпийскому циклу. Из золотой четверки Токио не будет вообще никого: Давид Белявский и Денис Аблязин тоже в отпусках.

Так что наш состав — это Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Григорий Клементьев и Мухаммаджон Якубов. Первые двое — действующие чемпионы мира в командном многоборье и, в общем, весьма опытные гимнасты. Стретович силен на вольных и перекладине, Поляшов — на коне.

Найдину и Клементьеву по 20 лет, Якубову, которого заявили в последний момент из-за травмы, — 18. На этих ребят точно стоит посмотреть с прицелом на Игры в Париже. Как и на хозяина соревнований, японца Кохеи Учимуру.

Самый великий гимнаст из действующих, трехкратный олимпийский чемпион родился как раз в Китакюсю.

За Учимуру просто невозможно не болеть. Шесть раз подряд он становился абсолютным чемпионом мира, дважды — в Лондоне-2012 и в Рио-2016 — выигрывал олимпийские золотые медали в многоборье. Но в Токио-2021 32-летний Учимура не сумел даже попасть в финал. Теперь он постарается реабилитироваться. Не факт, что в карьере звездного ветерана будет еще один чемпионат мира. Учимура, возможно, хочет попрощаться с большой гимнастикой в своем родном городе, и желательно с медалью на шее. Он точно этого достоин.

Расписание турнира

18-20 октября, понедельник. Квалификация

21 октября, 12.00. Женщины. Многоборье

22 октября, 12.00. Мужчины. Многоборье

23 октября, 10.10. Мужчины. Вольные упражнения

23 октября, 10.45. Женщины. Опорный прыжок

23 октября, 11.50. Мужчины. Конь

23 октября, 12.25. Женщины. Брусья

23 октября, 13.00. Мужчины. Кольца

24 октября, 10.25. Мужчины. Опорный прыжок

24 октября, 11.00. Женщины. Бревно

24 октября, 12.00. Мужчины. Брусья

24 октября, 12.35. Женщины. Вольные упражнения

24 октября, 13.10. Мужчины. Перекладина

Заявка сборной России на ЧМ-2021

Мужчины. Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Григорий Клементьев, Мухаммаджон Якубов.

Женщины. Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона, Мария Минаева.