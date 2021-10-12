Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021: основная информация

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — это крупнейшее международное соревнование после Олимпийских игр, которое проводится с 1903 года под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира — второй по значимости международный турнир после Олимпиады. Включает в себя все виды дисциплин: квалификацию, финал командного многоборья, финал личного многоборья и финалы в отдельных видах, за исключением чемпионата мира, проводящегося на следующий год после ОИ, который исключает дисциплину «командное многоборье» и является исключительно личным.

Расписание соревнований по спортивной гимнастике 2021

18 октября

квалификация (женщины).

19 октября

квалификация (мужчины, женщины).

20 октября

квалификация (мужчины).

21 октября

многоборье (женщины).

22 октября

многоборье (мужчины).

23 октября

вольные упражнения (мужчины)

опорный прыжок (женщины)

конь (мужчины)

разновысокие брусья (женщины)

кольца (мужчины).

24 октября

опорный прыжок (мужчины)

бревно (женщины)

параллельные брусья (мужчины)

вольные упражнения (женщины)

перекладина (мужчины)

Ангелина Мельникова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Когда пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике

50-е мировое первенство будет проходить с 18 по 24 октября 2021 года. Это будет первый чемпионат мира, проводимый в олимпийский сезон, с 1996 года. Для спортсменов это уникальная возможность дополнить свои достижения после Олимпийских игр в Токио, а для новичков — шанс выиграть свои первые мировые медали.

Где проходит чемпионат по гимнастике

Турнир будет проходить в японском городе Китакюсю. Изначально соревнования должны были пройти в Копенгагене, но Дания отказалась от права проведения турнира.

Китакюсю — город, который находится на севере острова Кюсю и прилегающий к проливу Симоносеки. Япония принимает чемпионат мира по спортивной гимнастике в третий раз: до этого страна принимала соревнования 1995 и 2011 годов.

Владислава Уразова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Состав участвующих спортсменов

К участию допускаются спортсмены — женщины 16 лет и старше, мужчины 18 лет и старше. Согласно списку участников, опубликованному на этой неделе, в чемпионате мира примут участие около 400 гимнастов, представляющих 59 стран.

Все участники будут проходить ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Участникам чемпионата мира по спортивной гимнастике будет запрещено выходить за пределы отеля, тренировочного зала, а также арены, где пройдут соревнования. Через специальные приложения, установленные в смартфонах, они должны ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья.

Сборная России в полном составе получила въездные визы в Японию для участия в чемпионате мира. В состав российской команды включены:

Мужчины

Иван Стретович

Владислав Поляшов

Никита Игнатьев

Сергей Найдин

Мухаммаджон Якубов

Григорий Климентьев

Женщины

Ангелина Мельникова

Владислава Уразова

Яна Ворона

Мария Минаева

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, которые завоевали золото в командных соревнованиях на Олимпиаде-2020 в Токио, не выступят на чемпионате мира, так как не готовы быть на том уровне, на котором должны. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Также турнир пропустит олимпийская чемпионка Виктория Листунова из-за проблем с локтевым суставом.

Команда России по спортивной гимнастике вылетит на чемпионат мира 12 октября. Полный список участников можно посмотреть здесь.

Светлана Хоркина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Государственные символы России на чемпионате

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Флаг сборной России будет представлять из себя изображение официального логотипа Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) на белом фоне. Гимн заменит фрагмент из Первого концерта Чайковского, который уже звучал на Олимпийских играх-2020 в Токио.