У Мельниковой отобрали золото после протеста японцев. Произвол или торжество справедливости?

После пересчета оценок Ангелине не хватило 66 тысячных до второго титула в Японии. Победу отдали местной спортсменке.

Чемпионат мира. Отдельные снаряды

Мужчины. Брусья. 1. Ху Сювей (Китай) — 15,466. 2. Юло Карлос Эдриэль (Филиппины) — 15,300. 3. Ши Кон (Китай) — 15,066.

Опорный прыжок. 1. Юло Карлос Эдриэль (Филиппины) — 14,916. 2. Йонекура Хиденобу (Япония) — 14,866. 3. Андрей Медведев (Израиль) — 14,649.

Кольца. 1. Лан Синью (Китай) — 15,200. 2. Марко Лодадио — 14,866. 3. Сальваторе Мареска (оба — Италия) и Григорий Климентьев (Россия) — по 14,833.

Конь. 1. Стивен Недорошик (США) — 15,266. 2. Вен Хао (Китай) — 14,900. 3. Казума Кайя (Япония) — 14,900.

Вольные упражнения. 1. Никола Бартолини (Италия) — 14,800 балла. 2. Казуки Минами (Япония) — 14,766. 3. Эмиль Соравуо (Финляндия) — 14,700.

Женщины. Бревно. 1. Урара Асикава (Япония) — 14,100. 2. Паулина Шефер-Бетц (Германия) — 13,800. 3. Маи Мураками (Япония) — 13,733... 7. Ангелина Мельникова (Россия) — 12,400.

Брусья. 1. Вей Сяоюань (Китай) — 14,733. 2. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,633. 3. Луо Рай (Китай) — 14,633. 4. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,533.

Опорный прыжок. 1. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,966. 2. Азиа д'Амато (Италия) — 14,083. 3. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,966.

Вольные упражнения. 1. Маи Мураками (Япония) — 14,066. 2. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,000. 3. Леанн Вонг (США) — 13,833. 4. Владислава Уразова (Россия) — 13,700.

В последний раз чемпионат мира и Олимпиада в один год проводились 15 лет назад. Сейчас на это повлиял перенос Игр из-за пандемии. Так что совсем не удивительно, что в Китакюсю приехал более слабый состав участников, чем был на Играх в августе. В заявке сборной России — всего два участника олимпийского турнира. Ангелина Мельникова и Владислава Уразова выступали в качестве лидеров команды, но показать себя удалось только опытной Мельниковой. Она взяла три медали, всего же у России на ЧМ-2021 четыре награды. Несложно посчитать, каков был бы результат, если бы Гели в Японии не было.

Неоднозначный судейский вердикт в вольных упражнениях

У Мельниковой вообще выдался прекрасный спортивный год — с разницей в пару месяцев она успела стать олимпийской чемпионкой в команде и выиграть личное многоборье на чемпионате мира. До этого золотых медалей на крупнейших стартах у нее не было. Кроме этого, Ангелина вышла во все четыре финала на отдельных снарядах и везде претендовала на медали. И если в опорном прыжке она решила участвовать в квалификации за финал только в последний момент, так что ее бронзу можно считать неожиданной, то в вольных упражнениях медаль светила с самого начала.

Самое обидное, что это всего лишь серебро. Абсолютная чемпионка мира не смогла закончить турнир на золотой ноте — не хватило каких-то 0,66 балла. Японка Маи Мураками стала в этом виде чемпионкой, повторив свой успех 2017 года. Причем изначально ей поставили на 0,33 балла меньше, чем Мельниковой. Но японская сторона подала протест, и результат пересмотрели. По словам Гели, ответный протест в сборной России тоже подготовили, но его не приняли, ответив какой-то странной формулировкой. Наша спортсменка явно расстроилась — даже выложила фотографию в Instagram, где говорит, что ее медаль — с золотым отливом. А было бы красиво, если бы Геля уехала из Японии с двумя титулами, — нашей звезде уже 21, что в спортивной гимнастике солидный возраст. Заявлений о продолжении карьеры Мельникова не давала — как минимум она собирается отдохнуть некоторое время после чемпионата мира.

В Китакюсю из олимпийцев, кроме Ангелины, приехала только Владислава Уразова. Хотя опытной гимнасткой ее назвать сложно — она такой же дебютант чемпионатов мира, как и Яна Ворона с Марией Минаевой. Разница только в том, что Влада выступала на Играх. В многоборье и вольных упражнениях Уразова завоевала две «деревянные» медали. И если во втором случае ей не хватило базы — оценки 13,7 балла она, возможно, никогда еще и не получала, — то в ошибках в многоборье гимнастка может винить только себя. Проблемным оказалось коварное бревно, где Влада была 13-й. В прыжке тоже получилось плохо, но его нейтрализовало прекрасное выступление на брусьях.

Две другие российские участницы Яна Ворона и Мария Минаева на многоборье и не претендовали, а в финал на бревне получилось пробиться только у Яны. Маше не хватило сотых, чтобы поучаствовать в упражнении на брусьях. Девушки — ровесницы Уразовой, и им еще необходим опыт. Из перспективных спортсменок есть еще Виктория Листунова, которая пропустила чемпионат мира из-за травмы локтя. Она еще младше Влады, Яны и Маши, но именно Вика выиграла многоборье на чемпионате Европы, обогнав Мельникову.

Золотую мужскую сборную пока заменить некому

У мужчин ситуация более сложная — единственную медаль принес Григорий Климентьев на кольцах. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что это его профильный снаряд, а других пока не планируется. Получается, что это максимум, на который может рассчитывать Григорий.

В многоборье из сборной России выступал только Никита Игнатьев, который едва отобрался в финал с предпоследним результатом. В следующий день результат хоть и улучшился, но в глобальном смысле разница в шесть мест роли никакой не сыграла. Родионенко даже жестко высказалась насчет Никиты, сказав, что, вероятно, это его последнее выступление на международном уровне. Зато похвалила Климентьева, а также Сергея Найдина и Мухаммаджона Якубова, отметив, что за ними будущее, это подрастающее поколение. В ее словах есть рациональное зерно — все-таки пик в мужской спортивной гимнастике достигается в 23-24 года. А этим ребятам еще только 18-20. Через три года, к Олимпиаде в Париже, они вполне могут обрести нужную форму и добавить в сложности.

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В уме еще нужно держать Александра Карцева, двукратного абсолютного чемпиона России, который участвовал в Олимпийских играх, но не сумел пробиться в финал. Зато у него уже есть неплохой опыт соревнований с топовыми гимнастами — он обходил Далалояна еще до того, как у Артура случилась травма ахилла.

Париж-2024 уже через три года, но до этого при условии, что золотая команда в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина не вернется к соревнованиям, надо привыкать только к редким медалям на чемпионатах мира. Пока россияне набирают мощь и пытаются нарастить базу, японцы, китайцы, итальянцы и даже филиппинцы выигрывают медали на ЧМ. России же, видимо, пока придется подождать — в спорте результаты обычно идут по синусоиде: после нескольких лет побед обычно наступает спад, но через некоторое время все возвращается на круги своя.