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Журова считает, что отменить решение о допуске гимнастов до соревнований могут в любой момент

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

«Думаю, это реакция на то, что решение МОК [по участию россиян в Олимпиаде] откладывается до сентября. Поверьте мне, они все равно ведут консультации. Если сейчас принять решение о недопуске, то потом крайне сложно будет сказать: «а теперь мы вам разрешаем». Мы ведь тоже себя уважаем, и бегать туда-сюда — перебор. Отменить такое решение, как сейчас, проще. И это может произойти в любой момент. Но отменить запрет сложнее, чем решение о разрешении. Дата 1 января 2024 года говорит о том, что наши гимнасты, гипотетически, могут отобраться на Олимпийские игры в Париже. При этом, может быть, к тому моменту разрешат и флаг, и гимн — все возможно», — цитирует Журову «Газета.Ru».

19 июля стало известно, что исполком FIG принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Российские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/20/20911736.shtml?updated
Светлана Журова
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