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Гимнаст Голоцуцков: «Главное, чтобы российский флаг был в душе у каждого спортсмена»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации гимнастики о допуске российских спортсменов.

«Безусловно, это хорошо! У ребят будет возможность выступать, тренироваться и готовиться. Даже если нейтральный статус — весь мир знает, что за спортсмены выступают. Главное, чтобы российский флаг был в душе каждого спортсмена. Нейтральный статус не должен повлиять. Все влияет на психику наших спортсменов — то допускают, то нет. Каждому спортсмену тяжело это воспринимать. Но задача тренеров — объяснить спортсменам, что нужно готовиться и не тратить энергию впустую. Допустят — хорошо, нет — Бог с ним, значит, так должно быть», — сказал Голоцуцков «СЭ».

Для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024. Решение об участии этих спортсменов в Олимпийских играх должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Антон Голоцуцков
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