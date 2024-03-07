Все российские гимнасты решили не участвовать в квалификации Олимпиады-2024 под нейтральным флагом

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что все спортсмены команды отказались от участия в квалификации Олимпийских игр 2024 года под нейтральным флагом.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участия, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус», — цитирует Титова РИА «Новости Спорт».

Титов добавил, что выбор спортсменов и тренеров является осознанным. Он также отметил, что гимнасты пропустят следующие Кубки мира.

В феврале Титов заявлял, что ФСГР не будет препятствовать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.