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2 марта, 13:21

Глотова может пропустить чемпионат России по спортивной гимнастике из-за перенесенного воспаления легких

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Алена Глотова перенесла воспаление легких и не сможет нормально подготовиться к чемпионату страны.

«Мы против того, чтобы выступала на чемпионате России Алена Глотова, которая недавно перенесла воспаление легких. После этой болезни очень опасно давать спортсменке физические нагрузки, а ехать на соревнования неподготовленной нет никакого смысла», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Чемпионат России по спортивной гимнастике в этом году будет проходить в Сочи с 11 по 17 марта.

На чемпионате страны 2023 года в Казани Глотова заняла третье место в упражнениях на бревне.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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