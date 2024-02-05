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5 февраля, 11:47

ФСГР не будет мешать гимнастам соревноваться в нейтральном статусе

Виктория Кравченко
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Президент ФСГР Василий Титов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что организация не будет препятствовать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Он отметил, что нормально относится к тому, что FIG выдала допуск для Яны Лебедевой, Анжелы Бладцевой, Кириллу Козлову и Данилу Касиму. Все четыре спортсмена выступают в прыжках на батуте.

«Мы, я сейчас говорю о нашей федерации, препятствовать личному выбору спортсменов не будем», — цитирует Титова РИА «Новости».

Ранее FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Этап Кубка мира в Баку пройдет с 23 по 25 февраля.

В ноябре 2023 года исполком федерации сообщил, что нейтральные спортсмены из России и Белоруссии обязаны носить костюмы светло-голубого цвета. Женские спортивные трико (купальники) и мужские майки должны быть именно в таком оттенке.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240205/gimnasty-1925439112.html?in=l
Василий Титов
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