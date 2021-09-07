«Все мое сердце». Байлз показала своего бойфренда

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала в Instagram фото со своим бойфрендом.

«Все мое сердце», — подписала фото Байлз.

Молодой человек является игроком в американский футбол Джонатан Оуэнс. В комментариях он ответил: «Ты мое все».

Пара встречается год и живет в Хьюстоне.

Напомним, на Олимпиаде в Токио 24-летняя Байлз не смогла завершить выступление в командном многоборье, а затем отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях, в опорном прыжке и в вольных упражнениях.