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Нагорный, Далалоян, Аблязин и Белявский не выступят на чемпионате мира по спортивной гимнастике

16:30
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что олимпийские чемпионы Токио Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский не выступят на чемпионате мира.

«Никто из олимпийцев не участвует. Это личный чемпионат мира, в связи с торжествами они не тренировались, поэтому не заявлены на чемпионат мира. В состав войдут Иван Стретович, Владислав Полешов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев.

В состав женской сборной вошли две участницы Олимпийских игр — Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. А также две молодые девочки — Мария Минаева и Яна Ворона", — приводит слова Родионенко ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12321449

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Екатерина Савостина все материалы автора

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