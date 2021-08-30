Титов: «На чемпионатах мира по гимнастике в Японии будет такой же режим, как на Олимпиаде»

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов считает, что на чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии будет сохранен такой же режим для спортсменов, какой был на Олимпийских играх.

«Это вопрос к правительству Японии, а не к нам. Они действительно там смягчают режим после Паралимпийских игр, но связано ли это просто с изменением ситуации или это шаг навстречу чемпионатам, мне сказать трудно.

Я думаю, что карантин для спортсменов и представителей команд будет, если они не отменят карантин в стране. Будет пока примерно такой же режим, как на Олимпийских играх, мы пока исходим из этого», — цитирует Титова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Японии пройдет с 18 по 24 октября, по художественной гимнастике — с 27 по 31 октября.