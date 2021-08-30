Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Титов: «На чемпионатах мира по гимнастике в Японии будет такой же режим, как на Олимпиаде»

12:05
Теги:

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов считает, что на чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии будет сохранен такой же режим для спортсменов, какой был на Олимпийских играх.

«Это вопрос к правительству Японии, а не к нам. Они действительно там смягчают режим после Паралимпийских игр, но связано ли это просто с изменением ситуации или это шаг навстречу чемпионатам, мне сказать трудно.

Я думаю, что карантин для спортсменов и представителей команд будет, если они не отменят карантин в стране. Будет пока примерно такой же режим, как на Олимпийских играх, мы пока исходим из этого», — цитирует Титова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Японии пройдет с 18 по 24 октября, по художественной гимнастике — с 27 по 31 октября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12251707

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Стала известна причина смерти актера Диланяна в Москве
Как Орландо Блум сломал позвоночник
В России выявили 18 325 новых случаев коронавируса за сутки
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд