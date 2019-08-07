Симона Байлз вышла на тренировку в майке с козлом. Фото

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз появилась на тренировке в майке с изображением козла. Фото опубликовано в официальном Twitter сборной США.

Также в записи указано, что козел (goat на английском языке - прим. "СЭ") - отсылка к аббревиатуре GOAT - Greatest of all time" (величайший (-шая) всех времен - прим. "СЭ").

Симона Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой игр в Рио-де-Жанейро-2016 и 14-кратной чемпионкой мира. Ранее она заявила, что Олимипада-2020 станет последней в ее карьере.