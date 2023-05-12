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Сегодня, 13:28

Родионенко заявила, что российские гимнасты сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду-2024

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты сохраняют теоретическую возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Париже.

«Мы понимали прекрасно, что исполком примет решение не в нашу пользу, но не ждали переноса на июль. Но все равно оставалось ожидание, что нас допустят в нейтральном статусе, как это делают некоторые другие федерации. Мы теперь точно остаемся без чемпионатов мира, и у нас сохраняется теоретическая возможность отобраться на Олимпиаду в сокращенном составе через этапы Кубка мира в следующем году. Шесть путевок будет разыгрываться — по три у гимнастов и гимнасток», — приводит ТАСС слова Родионенко.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/17731713
Спортивная гимнастика
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