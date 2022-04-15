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Сегодня, 13:07

Немов: «Мы работаем в направлении импортозамещения. Мы могли бы сделать оборудование не хуже, чем в Европе»

Четырехкратный олимпийский чемпион Немов заявил, что в России есть все для импортозамещения
Артем Бухаев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выступил с инициативой для министерства спорта РФ о проведении импортозамещения.

«Спортивная гимнастика — это базовый вид спорта. Мы работаем в направлении импортозамещения. Мы могли бы сделать оборудование не хуже, чем в Европе. Последний раз мы проводили международные соревнования у нас в стране в 1994 году в Санкт-Петербурге.

На этом производство гимнастических снарядов остановилось. Сейчас у нас все есть для того, чтобы развивать это направление".

Алексей Немов
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