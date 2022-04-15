Немов: «Мы работаем в направлении импортозамещения. Мы могли бы сделать оборудование не хуже, чем в Европе»

Четырехкратный олимпийский чемпион Немов заявил, что в России есть все для импортозамещения

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выступил с инициативой для министерства спорта РФ о проведении импортозамещения.

«Спортивная гимнастика — это базовый вид спорта. Мы работаем в направлении импортозамещения. Мы могли бы сделать оборудование не хуже, чем в Европе. Последний раз мы проводили международные соревнования у нас в стране в 1994 году в Санкт-Петербурге.

На этом производство гимнастических снарядов остановилось. Сейчас у нас все есть для того, чтобы развивать это направление".