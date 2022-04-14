Команда Центрального федерального округа выиграла чемпионат России в Казани

Сборная Центрального федерального округа-1 стала победителем командного первенства на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.

В составе команды выступали Кирилла Прокопьева, Алексея Ростова, Ильи Кибартаса, Владислава Новокшонова, Ивана Куляка и Виктора Калюжина.

По сумме всех упражнений победители показали результат 328,225 балла. Второе место заняла сборная Приволжского федерального округа (322,625).

Тройку лучших замкнула команда Москвы, в составе которой выступали олимпийские чемпионы Токио в командном многоборье Никита Нагорный и Артур Далалоян (321,293).

По итогам квалификации, которая проходила в рамках командного турнира, Куляк выступит только в финале упражнений на брусьях.

Напомним, что 20-летний спортсмен на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.