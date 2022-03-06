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Международная федерация гимнастики откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Куляк в субботу завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», — говорится в сообщении.

Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220306/kulyak-1776970089.html
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