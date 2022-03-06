Глава Федерации спортивной гимнастики России высказал поддержку спортсмену, против которого FIG открыла дело

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что организация будет делать все возможное, чтобы поддержать российского гимнаста Ивана Куляка, в отношении которого Международная федерация гимнастики (FIG) открыла дисциплинарное дело.

«Мы будем защищать Ивана в любом случае. Я не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию, но мы будем его поддерживать в любом случае. Есть регламент, касающийся формы. Это было нарушение формы, которая была утверждена FIG. Иван сделал это сознательно. Я думаю, что наказать могут, могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», — сказал Титов РИА «Новости»

Куляк в субботу завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме: Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.