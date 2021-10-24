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Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на ЧМ в Японии

12:20
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла седьмое место в упражнениях на бревне на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она показала результат 12,400 балла.

Золото выиграла японка Урара Асикава (14,100). Второе место заняла немка Паулина Шефер (13,800), третье — еще одна японская гимнастка Маи Мураками (13,733).

Россиянка Яна Ворона стала девятой (11,833).

Напомним, ранее 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.

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Роман Шишов все материалы автора
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