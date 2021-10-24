Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на ЧМ в Японии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заняла седьмое место в упражнениях на бревне на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она показала результат 12,400 балла.

Золото выиграла японка Урара Асикава (14,100). Второе место заняла немка Паулина Шефер (13,800), третье — еще одна японская гимнастка Маи Мураками (13,733).

Россиянка Яна Ворона стала девятой (11,833).

Напомним, ранее 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке.