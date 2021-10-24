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Мельникова завоевала серебро ЧМ в Японии в вольных упражнениях

13:57
Ангелина Мельникова. Фото AFP
Ангелина Мельникова. Фото AFP
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Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Она набрала 14,000 балла. Первое место заняла японка Маи Мураками (14,066). Замкнула тройку американка Лиэнн Вонг (13,833).

Другая представительница России Владислава Уразова стала четвертой с результатом 13,700 балла.

Напомним, ранее 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. В упражнениях на бревне она стала седьмой.

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Роман Шишов все материалы автора
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