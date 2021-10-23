Климентьев посвятил бронзовую медаль чемпионата мира своей матери

Дебютант сборной России по спортивной гимнастике Григорий Климентьев, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира в упражнениях на кольцах на своем первом крупном международном турнире, посвятил награду своей матери.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю. 20-летний россиянин набрал 14,833 балла, столько же у представителя Италии Сальваторе Марески, который стал обладателем второй бронзовой награды. Чемпионом стал китаец Лань Синюй (15,200), вторым стал итальянец Марко Лодадио (14,866).

«Я испытываю фантастические эмоции, выиграть медаль на первом взрослом серьезном старте — это что-то, — цитирует ТАСС Климентьева. — Я сам от себя не ожидал такого результата, но очень надеялся и верил в свои силы и думал прежде всего об оценке, а не медали. Когда у тебя в голове мысли только о награде, очень тяжело выступать. Для меня было важно на чемпионате мира сделать все так, как я на тренировке это исполняю».

Россиянин вышел в финал упражнений на кольцах с третьего места по итогам квалификационного турнира.

«Больше волнений, конечно, было перед квалификацией, но так бывает на любых соревнованиях. Я думал, что на чемпионате мира будет все по-другому, как-то страшнее, но как на весеннем чемпионате России, так и на этом турнире, квалификация была куда волнительнее финала. В финале у тебя просыпается азарт, когда ты соревнуешься с лучшими», — добавил Климентьев.

«Наших лидеров на этом чемпионате мира не было, и тренеры дали возможность молодым ребятам получить бесценный опыт. И эта бронзовая награда говорит сама за себя. Посвятить эту медаль хочу своим тренерам и моей маме», — заключил гимнаст.