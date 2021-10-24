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Мельникова сообщила, что разочарована решением судей на чемпионате мира

24 октября, 14:38
Ангелина Мельникова. Фото Getty Images
Ангелина Мельникова. Фото Getty Images
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Россиянка Ангелина Мельникова осталась разочарована решением судей, которые не зачли ей поворот при исполнении вольных упражнений на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В воскресенье она завоевала серебряную медаль. Золото выиграла японка Маи Мураками.

«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли», — цитирует Мельникову ТАСС.

Ранее 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. В упражнениях на бревне она стала седьмой.

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