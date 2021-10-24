Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в разговоре с «СЭ» отреагировал на серебро Ангелины Мельниковой в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Безусловно, Ангелина — лучшая в мире на сегодняшний день, она стала абсолютной чемпионкой и по отдельным видам многоборья, это дорогого стоит. Ситуацию с пересчетом баллов могу прокомментировать так: я не судья, всех тонкостей сегодняшних правил не знаю. Здесь очень сложно сказать какой-то точный отчет, но, судя по тому, что японцы подали протест, наверно, это было сделано своевременно и вовремя, в отличие от той ситуации, которая случилась со мной в Афинах», — сказал Немов «СЭ».

Немов добавил, что момент с пересчетом очков очень тонкий, он не стал бы его раздувать.

«Если бы было что-то некорректно, наша Федерация подала бы тоже протест. Если наши ничего не подавали, значит, все идет в рамках тех правил, которые сегодня у нас существуют в Международной федерации спортивной гимнастики. Думаю, что все по результату. Серебро — это заслуженная медаль. Рад за Ангелину, она показывает сегодня наивысший класс международной спортивной гимнастики, тем самым популяризирует ее. Это говорит о том, что наша гимнастика сегодня на подъеме», — добавил Немов.

Россиянка набрала 14,000 балла. Первое место заняла японка Маи Мураками (14,066). Изначально первое место занимала россиянка, но после протеста команды Японии судьи добавили Мураками 0,100 балла, что позволило ей опередить Мельникову.

Другая представительница России Владислава Уразова стала четвертой с результатом 13,700 балла.

Ранее 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. В упражнениях на бревне она стала седьмой.