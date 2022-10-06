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6 октября, 10:54

Пасека — об отъезде за границу: «Я люблю свою матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю!»

Мария Пасека рассказала о причинах отъезда из России
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Мария Пасека.
Фото Getty Images

Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о причинах отъезда.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Поскольку я уже работала в развивающейся спортивной гимнастике с маленькими детьми, проработала полгода, мне это понравилось. Но это немного не тот уровень, где бы я хотела работать. Получив опыт за границей, я смогу его передать здесь, и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле, если это получится сделать. Это мне нужно. Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю свою матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот в этом плане», — сказала Пасека «СЭ».

Ранее стало известно , что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

Мария Пасека
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