Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о причинах отъезда.

«Я еду работать, набираться опыта в дружественной стране. Я хочу себя видеть в тренерской работе. Поскольку я уже работала в развивающейся спортивной гимнастике с маленькими детьми, проработала полгода, мне это понравилось. Но это немного не тот уровень, где бы я хотела работать. Получив опыт за границей, я смогу его передать здесь, и, возможно, это поможет мне в каком-то своем деле, если это получится сделать. Это мне нужно. Я люблю свою страну. Если люди хотят за мной следить, пусть подписываются на мои соцсети и не выдергивают какие-то фразы и слова между строк. Я люблю свою матушку-Россию! Я ее никогда не оставлю! Я патриот в этом плане», — сказала Пасека «СЭ».

Ранее стало известно , что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).