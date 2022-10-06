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6 октября, 10:34

Титов — о Пасеке: «Мария, как и любой гражданин, имеет право на любые предложения»

Президент Федерации спортивной гимнастики России Титов отреагировал на решение Пасеки покинуть Россию
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Мария Пасека.
Фото Global Look Press

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова четырехкратной победительницы Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионки мира и Европы Марии Пасеки.

Ранее спортсменка заявила, что будет работать тренером с одной из зарубежных команд.

«Давайте начнем с того, что Мария Пасека не является ни членом сборной, ни тренером сборной. Она бывшая спортсменка, призер Олимпийских игр. Мария, как и любой гражданин, имеет право на любые предложения, если какие-то к ней поступили. У меня нет полной информации. Насколько я понимаю, она еще не уехала. Они действительно планировали, искали когда-то работу за рубежом. Удалось ли решить эту проблему, я не знаю. Нет, никаких контактов с Марией не было, потому что федерация не имеет к этому отношения», — сказал Титов «СЭ».

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

Пасека завоевала три серебряные и одну бронзовую медали в командном турнире и в опорном прыжке на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Василий Титов
Мария Пасека
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