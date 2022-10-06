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6 октября, 11:01

В Госдуме РФ отреагировали на отъезд гимнастки Пасеки из России

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Светлана Журова.
Фото Reuters

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость об отъезде за границу четырехкратной призерки Олимпийских игр по спортивной гимнастике Марии Пасеки.

«У нас тренеры всегда уезжали на разных этапах, набирались опыта, возвращались. Все считают, что они едут только передавать опыт, но, если мы говорим про возможный отъезд в Китай, то это еще и набираться опыта. Это не бесполезно. У меня были два иностранных тренера. Они дали мне очень хорошие знания. Она же не говорит, что она эмигрирует, что ей не нужна другая страна. А если она уезжает поработать, то вернется с новым багажом. Если человек просто уезжает, поработал и вернулся обратно, я в этом ничего плохого не вижу», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).

Мария Пасека
Светлана Журова
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