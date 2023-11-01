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Сегодня, 09:42

Крамаренко, Листунову и Чикунову номинировали на звание лучшей спортсменки года в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гимнастки Лала Крамаренко и Виктория Листунова, и пловчиха Евгения Чикунова стали финалистками Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года», сообщает ТАСС.

Победительница станет известна на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

18-летняя Крамаренко в 2023 году выиграла чемпионат России в упражнениях с лентой, обручем, мячом и булавами. 18-летняя Листунова взяла золото чемпионата России-2023 в многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях.

Чикунова (18 лет) в 2023 году установила мировой рекорд на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Она вручается ежегодно в 18 номинациях.

Источник: ТАСС
Виктория Листунова
Евгения Чикунова
Лала Крамаренко
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