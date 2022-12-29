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Светлана Хоркина: «Во многих видах спорта Азия в порядке»

Мария Гусева
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала возможный переход российских спортивных федераций под эгиду азиатских спортивных объединений.

«Видела мнение, что уйти легко, а вернуться сложно. Возможно, нас нарочно хотят подтолкнуть к Азии, — цитирует Metaratings.ru Хоркину. — Но я бы приняла этот вариант, ведь соревнования нужны. Например, в спортивной гимнастике есть китайцы, японцы, они очень сильные. Как показал последний ЧМ, они круче всех сейчас, так как нас нет. Поэтому переход в Азию — это очень здорово. Китайцы сейчас во многих видах спорта впереди планеты всей, Азию не надо недооценивать. Я себя не могу представить на месте спортсменов. Но любой международный старт — супер. Во многих видах спорта Азия в порядке. Даже фехтовальщики мне сказали, что азиаты сейчас также идут в лидерах».

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под его эгидой, соблюдая санкции.

Источник: Metaratings.ru
Светлана Хоркина
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