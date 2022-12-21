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Сегодня, 11:30

Листунова рассказала, как россияне переживают отстранение от участия в международных соревнованиях

Виктория Кравченко
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Российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, как российские спортсмены переживают дисквалификацию от участия в международных соревнованиях.

«Это очень непростой сезон для нас, потому что всех дисквалифицировали от участия в международных соревнованиях. Но мы стараемся не унывать, держим себя в форме, чтобы быть всегда готовыми вернуться на международную арену. Мотивация участвовать во внутренних соревнованиях есть всегда. Мы думаем о том, что труд всегда вознаграждается и у всех все получится и будет хорошо», — цитирует Листунову Metaratings.ru.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнонаниях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/listunova-nashi-sportsmeny-starayutsya-ne-unyvat-derzhat-sebya-v-forme-chtoby-byt-vsegda-gotovymi-ve-1444040/
Виктория Листунова
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