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Гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры

16:02
Никита Нагорный и Дарья Спиридонова. Фото Instagram
Никита Нагорный и Дарья Спиридонова. Фото Instagram
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Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике в командном многоборье россиянка Дарья Спиридонова 17 февраля объявила о завершении карьеры.

«Мое важное и осознанное решение поставить точку в профессиональной спортивной карьере. Это была большая, трудная дорога длиной в 15 лет. Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем, я поняла, что интерес к тренировкам начал пропадать. Многое получилось реализовать, а многое нет, но оглядываться назад уже бессмысленно», — написала 22-летняя спортсменка в Instagram.

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Спиридонова один раз завоевала золото на чемпионате мира и дважды побеждала на чемпионатах Европы. В 2018 году она вышла замуж за серебряного призера Игр в Рио-де-Жанейро гимнаста Никиту Нагорного.

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