Экс-гимнастка сравнила доходы от работы в порноиндустрии с заработками в спорте
Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о своей работе в порноиндустрии.
«Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой — это легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы. Мне нравилось быть боссом для самой себя. Я выбрала свой путь. Это был хороший старт для моего бизнеса, которым я в итоге занималась восемь лет. Зарабатывала я гораздо больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике», — приводит Meduza слова ван де Лер.
Ван де Лер — серебряный призер чемпионата мира. Спортсменка завершила карьеру в июне 2008 года.
Дополнительная информация:
https://meduza.io/feature/2021/02/15/verona-van-de-ler-vystupala-za-sbornuyu-niderlandov-po-gimnastike-potom-zhila-na-ulitse-popala-v-tyurmu-i-stala-pornozvezdoy-a-teper-boretsya-s-nasiliem-v-sporte
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю