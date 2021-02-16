Экс-гимнастка сравнила доходы от работы в порноиндустрии с заработками в спорте

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о своей работе в порноиндустрии.

«Мне это нравилось, я всегда это видела просто работой — это легально в Голландии, если тебе больше 18 лет и ты платишь налоги. Никто на меня не давил, было много свободы. Мне нравилось быть боссом для самой себя. Я выбрала свой путь. Это был хороший старт для моего бизнеса, которым я в итоге занималась восемь лет. Зарабатывала я гораздо больше, чем получила за всю карьеру в гимнастике», — приводит Meduza слова ван де Лер.

Ван де Лер — серебряный призер чемпионата мира. Спортсменка завершила карьеру в июне 2008 года.