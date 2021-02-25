Чемпион мира Стретович пропустит чемпионат России по гимнастике

Обладатель золотой медали чемпионата мира 2019 года в командном первенстве Иван Стретович пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике в марте, так как пока не до конца восстановился после операции на травмированной кисти. Об этом 25 февраля сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

В активе 24-летнего Стретовича есть также серебряная награда командного турнира Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Стретович не выступит в Пензе, потому что восстанавливается после операции на кисти, которая была месяца два назад, — цитирует ТАСС Родионенко. — Нам нужно его поберечь, хотя он сейчас уже тренируется, но без большой нагрузки на руки. Мы рассчитываем, что к чемпионату Европы Иван восстановится. Это серьезный парень, и пока восстановление идет так, как говорили врачи».

«В связи с тем, что из-за пандемии намеченные на март этапы Кубка мира не состоятся, в Пензе, за исключением Стретовича, выступят все сильнейшие», — добавила Родионенко.

?Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 10 по 14 марта, чемпионат Европы — в швейцарском Базеле с 21 по 25 апреля.