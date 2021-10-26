«Полная дезинформация». Гимнастка Мельникова обвинила СМИ во лжи после скандала на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась в отношении средств массовой информации, отметив, что ее слова были искажены.

На прошедшем в Японии чемпионате мира Мельникову лишили золота в вольных упражнениях.

«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица, — написал Мельникова в Instagram. — Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь. Я написала пост, в котором конструктивно всё расписано. Ни обвинений, ни обид, ни жалости.

«Нашу гимнастку лишили золота ЧМ. Она считает, что японке дали медаль за выслугу лет. А видео выступления опровергает решение судей». Например, это. Это не мои слова. Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи. Так что полная дезинформация. Лучше бы поднимали ажиотаж на том, что спортивную гимнастику ни один российский канал не показал за весь чемпионат мира. Актуальнее и правдивее бы было".

Напомним, Мельникова стала второй в вольных упражнениях с результатом 14,000 балла. Первой стала японка Маи Мураками (14,066). Последняя запросила пересмотра оценки и судьи в итоге повысили ее оценку на 0,1 балла, что позволило ей стать первой. Протест российской команды отклонили.

Помимо серебра в вольных упражнениях, 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. В упражнениях на бревне она стала седьмой.