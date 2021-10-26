«Что за потрясающий год для меня!» Мельникова подвела итоги сезона-2021

Российская гимнастка Ангелина Мельникова подвела итоги сезона 2021 года.

«Что за потрясающий год для меня! Сезон просто взрывной. За этот год я стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Итоги: чемпионат Европы — золото, два серебра и бронза; чемпионат мира — золото, серебро и бронза; Олимпийские игры — золото и две бронзы. Я сама пока что не нахожу слов, как описать мои эмоции.

Знаете, я всегда думала, что моя сила в одном, а она оказалась совсем в другом. Находишь там, где не ищешь. Хочется поблагодарить тренеров за работу и поддержку. Также нашего доктора и массажиста», — написала Мельникова.

Мельникова стала второй на ЧМ в вольных упражнениях с результатом 14,000 балла. Первой стала японка Маи Мураками (14,066). Последняя запросила пересмотра оценки, и судьи в итоге повысили ее оценку на 0,1 балла, что позволило ей стать первой. Протест российской команды отклонили.

Помимо серебра в вольных упражнениях, 21-летняя Мельникова выиграла золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. В упражнениях на бревне она стала седьмой.