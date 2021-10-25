Белявский возмутился тем, что ни один российский канал не показывал ЧМ по спортивной гимнастике

Чемпион Олимпийских игр в Токио в командном многоборье в составе сборной России Давид Белявский высказался по поводу того, что трансляции чемпионата мира по спортивной гимнастике никто не выкупил для показа в России.

«Почему не показываете девочек, например, они ведь поехали (на ЧМ) с олимпийским составом наполовину. Не думаю, что как-то повлияло то, что не поехал олимпийский состав мужской сборной», — рассказал Белявский в интервью «Газете.Ru».

21-летняя Мельникова выиграла золотую медаль в личном многоборье, а также серебряную награду в вольных упражнениях и бронзовую в опорном прыжке на чемпионате мира.