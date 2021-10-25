Белявский возмутился тем, что ни один российский канал не показывал ЧМ по спортивной гимнастике
Белявский высказался по поводу того, что ни один российский канал не показывал ЧМ по спортивной гимнастике
16:47
Чемпион Олимпийских игр в Токио в командном многоборье в составе сборной России Давид Белявский высказался по поводу того, что трансляции чемпионата мира по спортивной гимнастике никто не выкупил для показа в России.
«Почему не показываете девочек, например, они ведь поехали (на ЧМ) с олимпийским составом наполовину. Не думаю, что как-то повлияло то, что не поехал олимпийский состав мужской сборной», — рассказал Белявский в интервью «Газете.Ru».
21-летняя Мельникова выиграла золотую медаль в личном многоборье, а также серебряную награду в вольных упражнениях и бронзовую в опорном прыжке на чемпионате мира.
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