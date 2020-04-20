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Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, возобновил тренировки

15:45
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Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, возобновил тренировки в домашних условиях. Третий тест на коронавирус российского гимнаста Сергея Найдина не подтвердил у него наличие инфекции, сообщает ТАСС.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра «Новогорск» 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными. 13 апреля Найдин был выписан.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8285397

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