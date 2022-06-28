Гимнаст Нагорный впервые с Олимпиады в Пекине выступит в многоборье

Гимнаст Никита Нагорный выступит в многоборье на Кубке России.

«Подготовка к Кубку России проходит экстренно, как и всегда. Сейчас у меня очень много работы, мероприятий по части работы в «Юнармии» и по другим направлениям. В любом случае стараюсь ежедневно тренироваться, хотя бы от часа до двух. Самое главное, привести вес в порядок, как только это сделаю, все будет нормально.

На Кубке России я выступлю в многоборье впервые с Олимпийских игр. Посмотрим, как будет дальше. Если получится все реализовать в многоборье, дальше может быть опасно для здоровья выступать", — сказал Нагорный ТАСС.

25-летний гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, на Играх в Токио спортсмен выиграл золото в командном первенстве, а также две бронзовые награды — в личном многоборье и упражнении на перекладине.